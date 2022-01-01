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Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания
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Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания
26
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в...
18
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
17
OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ...
13
Новое видео NEVENA
10
все новости группы
Storm Force
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/GregFraser.001
4 окт 2022
:
STORM FORCE готовят сингл
26 апр 2021
:
STORM FORCE работают над новым альбомом
14 дек 2020
:
Кавер-версия WHAM! от STORM FORCE
30 ноя 2020
:
Музыканты STORM FORCE — о своих первых альбомах
28 окт 2020
:
Новое видео STORM FORCE с участием SERENA PRYNE
25 фев 2020
:
Новое видео STORM FORCE
21 янв 2020
:
Видео с текстом от STORM FORCE
2 дек 2019
:
Дебютный альбом STORM FORCE выйдет весной
9 авг 2019
:
Гитарист BRIGHTON ROCK в STORM FORCE
сегодня
STORM FORCE готовят сингл
Гитарист STORM FORCE Greg Fraser сообщил о том, что коллектив выпустит новый сингл одиннадцатого октября, а полноформатная пластинка намечена к выпуску на следующий год.
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Сообщений нет