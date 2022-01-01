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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 17
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Storm Force

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STORM FORCE готовят сингл



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Гитарист STORM FORCE Greg Fraser сообщил о том, что коллектив выпустит новый сингл одиннадцатого октября, а полноформатная пластинка намечена к выпуску на следующий год.

STORM FORCE Featuring BRIGHTON ROCK Guitarist GREG FRASER To Release New Single Next Week; New Albums Slated For Fall 2023




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