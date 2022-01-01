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*Новое видео METALLICA 72
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Storm Force

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30 ноя 2022 : 		 STORM FORCE почтили память вокалиста BRIGHTON ROCK

13 окт 2022 : 		 Кавер-версия ALANIS MORRISSETTE от STORM FORCE

4 окт 2022 : 		 STORM FORCE готовят сингл

26 апр 2021 : 		 STORM FORCE работают над новым альбомом

14 дек 2020 : 		 Кавер-версия WHAM! от STORM FORCE

30 ноя 2020 : 		 Музыканты STORM FORCE — о своих первых альбомах

28 окт 2020 : 		 Новое видео STORM FORCE с участием SERENA PRYNE

25 фев 2020 : 		 Новое видео STORM FORCE

21 янв 2020 : 		 Видео с текстом от STORM FORCE

2 дек 2019 : 		 Дебютный альбом STORM FORCE выйдет весной

9 авг 2019 : 		 Гитарист BRIGHTON ROCK в STORM FORCE
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|||| сегодня

STORM FORCE почтили память вокалиста BRIGHTON ROCK



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STORM FORCE почтили память вокалиста BRIGHTON ROCK Демиана МакГи, скончавшегося 25 августа 2020 года в рамках выступления в Гамильтоне, Канада.

STORM FORCE Pay Tribute To Late BRIGHTON ROCK Frontman GERRY McGHEE; Video




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