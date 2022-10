сегодня



Видео с текстом от GAUPA



GAUPA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Moloken", которая будет включена в выходящий 18 ноября на Nuclear Blast Records альбом Myriad:



"Exoskeleton"

"Diametrical Enchantress"

"Moloken"

"RA"

"Elden"

"My Sister Is A Very Angry Man"

"Sömnen"

"Mammon"







