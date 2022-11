20 ноя 2022



Новая песня GAUPA



"Exoskeleton", новая песня GAUPA, доступна для прослушивания ниже. Она включена в выходящий 18 ноября на Nuclear Blast Records альбом "Myriad".



Трек-лист:



"Exoskeleton"

"Diametrical Enchantress"

"Moloken"

"RA"

"Elden"

"My Sister Is A Very Angry Man"

"Sömnen"

"Mammon"







