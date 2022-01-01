все новости группы







Nocturnis

Германия

-

-





9 окт 2022 : Видео с текстом от NOCTURNIS



сегодня



Видео с текстом от NOCTURNIS



NOCTURNIS опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Unsegen II", который взят из нового альбома “Unsegen”.



Трек-лист:



Am Rande

Unsegen I

Unsegen II

Niedergang

Reue

Zerrissenheit







+1 -0



просмотров: 228

