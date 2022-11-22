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JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы
19
MOONSPELL отменили британский тур
16
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
10
DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA
10
Новое видео STRATOVARIUS
10
все новости группы
Nocturnis
Германия
Black Metal
https://nocturnis-kvlt.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com//Nocturniskvlt/
22 ноя 2022
:
Новое видео NOCTURNIS
9 окт 2022
:
Видео с текстом от NOCTURNIS
22 ноя 2022
Новое видео NOCTURNIS
Reue, новое видео NOCTURNIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Unsegen”.
Трек-лист:
Am Rande
Unsegen I
Unsegen II
Niedergang
Reue
Zerrissenheit
https://nocturnis-kvlt.bandcamp.com/
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22 ноя 2022
Corpsegrinder04
Бля,думал Nocturnus, а тут говно какое-то.
1
22 ноя 2022
T
Toney Moon
Вводит в заблуждение. Зачем публиковать фейки?
просмотров: 393
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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