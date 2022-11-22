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Nocturnis

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|||| 22 ноя 2022

Новое видео NOCTURNIS



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Reue, новое видео NOCTURNIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Unsegen”.

Трек-лист:

Am Rande
Unsegen I
Unsegen II
Niedergang
Reue
Zerrissenheit




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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22 ноя 2022
Corpsegrinder04
Бля,думал Nocturnus, а тут говно какое-то.
Like!1
22 ноя 2022
T
Toney Moon
Вводит в заблуждение. Зачем публиковать фейки?

просмотров: 393

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