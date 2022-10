все новости группы







13 окт 2022 : Новая песня LEAFLET



Новая песня LEAFLET



"Gonna Do It", новая песня группы LEAFLET, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Something Beyond", выход которого запланирован на январь 2023 года.



Трек-лист:



“Gonna Do It”

“Resonate”

“Alone Alive”

“Earth”

“Johnny Two-Face”

“Tattoos Of Life”

“Shades Of Black”

“Someone Somewhere”

“Something Beyond”







