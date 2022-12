сегодня



Новая песня LEAFLET



“Something Beyond”, новое видео группы LEAFLET, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Something Beyond", выход которого запланирован на 20 января 2023 года.



Трек-лист:



“Gonna Do It”

“Resonate”

“Alone Alive”

“Earth”

“Johnny Two-Face”

“Tattoos Of Life”

“Shades Of Black”

“Someone Somewhere”

“Something Beyond”







