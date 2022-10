все новости группы







Tarmat

?

-

-





12 окт 2022 : Новое видео TARMAT

4 сен 2022 : Новое видео TARMAT



12 окт 2022



Новое видео TARMAT



"Rosetta Stone", новое видео группы TARMAT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Out Of The Blue, выходящего девятого декабря на Frontiers Music Srl:



"Backbone Feeling"

"Out Of The Blue"

"Moving Backwards"

"Gibberish"

"Rosetta Stone"

"More Than Less"

"Your Enemy"

"True Colors"

"Dinner’s On The House"

"The Knight"







+0 -0



просмотров: 103