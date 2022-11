сегодня



Новая песня TARMAT



"True Colors", новая песня группы TARMAT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Out Of The Blue, выходящего девятого декабря на Frontiers Music Srl:



"Backbone Feeling"

"Out Of The Blue"

"Moving Backwards"

"Gibberish"

"Rosetta Stone"

"More Than Less"

"Your Enemy"

"True Colors"

"Dinner’s On The House"

"The Knight"







