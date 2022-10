сегодня



Новое видео STORY OF THE YEAR



"Tear Me To Pieces", новое видео группы STORY OF THE YEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tear Me To Pieces", выходящего 10 марта на SharpTone Records.



Трек-лист:



01. Tear Me To Pieces

02. Real Life

03. Afterglow

04. Dead And Gone

05. War

06. Can't Save You

07. 2005

08. Sorry About Me

09. Take The Ride

10. Knives Out

11. Use Me







