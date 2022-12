сегодня



Новое видео STORY OF THE YEAR



‘Take The Ride’, новое видео STORY OF THE YEAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Tear Me To Pieces, релиз которого намечен на десятое марта на SharpTone Records. http://www.storyoftheyear.net







