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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 16
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*ACCEPT выступили без вокалиста 9
*Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего ... 7
*ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию 6
*Барабанщик ACCEPT о выступлении без Mark'a 5
*TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды» 5
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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 16
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
[= ||| все новости группы



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Cobra Spell

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| - |

|||| сегодня

Новое видео COBRA SPELL



zoom
“Flaming Heart”, новое видео COBRA SPELL, доступно для просмотра ниже.




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