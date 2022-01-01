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COBRA SPELL на Napalm Records



Napalm Records сообщили о заключении контракта с группой COBRA SPELL.



«Это очень большой шаг для COBRA SPELL. У меня есть огромная уверенность в потенциале этого удивительного сотрудничества с влиятельным Napalm Records. Когда речь заходит о сделках, я тщательно подыскивала самое лучшее, что я могла получить для группы, поскольку мечты и цели COBRA SPELL очень масштабны, и мы хотим реализовать все наилучшим образом. Мы стремимся к мировому господству рок-н-ролла 80-х — и это серьезное дело! После сотрудничества с Napalm Records в прошлом с моей предыдущей группой CRYPTA , я не сомневаюсь, что вместе мы добьемся поставленной цели. Будьте готовы к совершенно новому уровню отвязного экшена от нас и давайте вернем 80-е!»







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