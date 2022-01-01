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Ripped to Shreds

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Новый альбом RIPPED TO SHREDS доступен для прослушивания



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"劇變", новый альбом RIPPED TO SHREDS, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

"Violent Compulsion For Conquest"
"Split Apart By Five Chariots"
"獨孤九劍 日月神教第三節 (In Solitude - Sun Moon Holy Cult Pt 3)"
"Harmonious Impiety"
"漢奸 (Race Traitor)"
"Reek Of Burning Freedom"
"Peregrination To The Unborn Eternal Mother"
"Scripture Containing The Supreme Internal Energy Arts That Render The Practitioner Invincible Throughout The Martial Realm"




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