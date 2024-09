сегодня



Новое видео RIPPED TO SHREDS



“殭屍復活 (Horrendous Corpse Resurrection)”, новое видео группы RIPPED TO SHREDS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Sanshi, выход которого запланирован на 27 сентября на Relapse Records:



"Into The Court Of Yanluowang"

"Force Fed"

"燒冥紙 (Sacrificial Fire)"

"孽鏡臺 (Visions Of Sin, Mirror Of Darkness)"

"Feast Of The Deceased"

"Horrendous Corpse Resurrection"

"Living In Effigy"

"冥婚 (Corpse Betrothal)"

"Cultivating Towards Ascension"

"Perverting The Funeral Rites, Stripping For The Dead"







