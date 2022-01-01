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Kemikalfire

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Барабанщики HALESTORM и LIT замутили под вывеской KEMIKALFIRE



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Arejay Hale в интервью "Thunder Underground" рассказал о новом проекте KEMIKALFIRE, который он начала вместе с барабанщиком LIT Taylor'ом Carroll'ом:

«Мы с ним старые приятели. Я знал его ещё тогда, когда он играл на барабанах в группе PILLAR. Мы встретились в Mall Of America в Миннесоте, когда он был в своём автобусе, а мы в своём R.V. И он просто подошёл, постучал в наш автобус и сказал: "Эй, ребята, вы из группы?". А мы такие: "Да. Ты тоже играешь в группе? Круто. Заходи. Выпьем пива. Давай потусуемся". И мы никогда не теряли связи. Мы оба жили в Лос-Анджелесе некоторое время, так что мы проводили время там. А потом разразилась пандемия, и мы снова вышли на связь, и просто сочиняли... Честно говоря, мы искали любого, кто хотел бы работать с нами. Нам нужно было быть занятыми, поэтому мы много занимались сочинительством с другими авторами. И мы вдруг поняли: "У нас очень хорошая химия, когда мы сочиняем музыку вместе", и мы оба в некотором смысле подхватываем то, чего друг другу не хватает; у нас отличное творческое партнёрство. И не только это, он ещё и очень талантливый продюсер, а также мультиинструменталист. Так что как автор песен я был очень рад, что могу надевать свою творческую шляпу и позволять ему делать больше механической работы с идеями песен, которые я ему предлагал».












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