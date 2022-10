все новости группы







18 окт 2022 : Новое видео RAT ROD



Новое видео RAT ROD



"All Or Nothin", новое видео группы RAT ROD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Four On The Floor", выходящего 18 ноября на Shock Records / Vanity Music Group.







