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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Rat Rod

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|||| 27 янв 2024

RAT ROD расстались с вокалистом



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После пяти лет в составе RAT ROD, Mike Smith объявил об уходе из команды:

«Начало нового года ознаменовалось тем, что после долгих раздумий я решил покинуть свою группу RAT ROD. Я должен был сделать это по личным причинам, а также ради того, чтобы иметь больше времени для ухода за моей больной мамой. Я не буду вдаваться в подробности, но хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО от всей души за поддержку и любовь на протяжении последних 5 лет. Я желаю ребятам удачи!»

Mark McCarty: «Мы уважаем решение Mike покинуть группу и искренне желаем всего наилучшего ему и его семье. Что касается Rat Rod, мы намерены продолжить работу в любой конфигурации группы, но желательно с заменой вокалиста»

RAT ROD Parts Ways With Frontman MIKE SMITH




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