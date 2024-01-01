27 янв 2024



RAT ROD расстались с вокалистом



После пяти лет в составе RAT ROD, Mike Smith объявил об уходе из команды:



«Начало нового года ознаменовалось тем, что после долгих раздумий я решил покинуть свою группу RAT ROD. Я должен был сделать это по личным причинам, а также ради того, чтобы иметь больше времени для ухода за моей больной мамой. Я не буду вдаваться в подробности, но хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО от всей души за поддержку и любовь на протяжении последних 5 лет. Я желаю ребятам удачи!»



Mark McCarty: «Мы уважаем решение Mike покинуть группу и искренне желаем всего наилучшего ему и его семье. Что касается Rat Rod, мы намерены продолжить работу в любой конфигурации группы, но желательно с заменой вокалиста»







+0 -0



просмотров: 123

