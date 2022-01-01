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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Новая песня DARKTHRONE 10
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The Modern Age Slavery

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21 окт 2022 : 		 Новый альбом THE MODERN AGE SLAVERY выйдет весной

15 июл 2020 : 		 Видео с выступления THE MODERN AGE SLAVERY

6 июн 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от THE MODERN AGE SLAVERY

8 мар 2019 : 		 Кавер-версия SLAYER от THE MODERN AGE SLAVERY

8 дек 2017 : 		 Новое видео THE MODERN AGE SLAVERY

20 окт 2017 : 		 Видео с текстом от THE MODERN AGE SLAVERY

4 окт 2017 : 		 Новая песня THE MODERN AGE SLAVERY

6 сен 2017 : 		 Новый альбом THE MODERN AGE SLAVERY выйдет осенью

7 мар 2013 : 		 Видео с текстом от THE MODERN AGE SLAVERY

21 янв 2013 : 		 Новая песня THE MODERN AGE SLAVERY

18 дек 2012 : 		 THE MODERN AGE SLAVERY на Pavement Entertainment

13 сен 2009 : 		 Новое видео THE MODERN AGE SLAVERY
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|||| сегодня

Новый альбом THE MODERN AGE SLAVERY выйдет весной



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THE MODERN AGE SLAVERY заключили соглашение с новым лейблом Fireflash Records (Holy Moses, Mystic Circle. Mezzrow), на котором в мае состоится релиз нового альбома "1901 | The First Mother".

«Мы рады объявить о подписании контракта с Fireflash Records! С момента моей первой встречи с Markus'ом Wosgien'ом в июле я испытывал чувство искреннего знакомства и взаимного уважения. Я по-настоящему восхищаюсь его потрясающей работой в прошлом с Nuclear Blast и тем, что он делает с Atomic Fire Records. Поэтому я считаю, что подписание контракта с его новым лейблом Fireflash — это, прежде всего, большая честь для нас, и это позволит вывести THE MODERN AGE SLAVERY на совершенно новый уровень. Мы просто не можем дождаться, когда вы сможете послушать наш совершенно новый альбом, который выйдет в мае», — говорит Giovanni Berselli.

ItalyвЂ™s THE MODERN AGE SLAVERY Announce New Studio Album 1901 | The First Mother




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