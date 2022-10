сегодня



Новый альбом THE MODERN AGE SLAVERY выйдет весной



THE MODERN AGE SLAVERY заключили соглашение с новым лейблом Fireflash Records (Holy Moses, Mystic Circle. Mezzrow), на котором в мае состоится релиз нового альбома "1901 | The First Mother".



«Мы рады объявить о подписании контракта с Fireflash Records! С момента моей первой встречи с Markus'ом Wosgien'ом в июле я испытывал чувство искреннего знакомства и взаимного уважения. Я по-настоящему восхищаюсь его потрясающей работой в прошлом с Nuclear Blast и тем, что он делает с Atomic Fire Records. Поэтому я считаю, что подписание контракта с его новым лейблом Fireflash — это, прежде всего, большая честь для нас, и это позволит вывести THE MODERN AGE SLAVERY на совершенно новый уровень. Мы просто не можем дождаться, когда вы сможете послушать наш совершенно новый альбом, который выйдет в мае», — говорит Giovanni Berselli.







