Новое видео THE MODERN AGE SLAVERY



“The Hip”, новое видео группы THE MODERN AGE SLAVERY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "1901 | The First Mother", выпущенного пятого мая на Fireflash Records (Holy Moses, Mystic Circle).



Трек-лист:



“Pro Patria Mori”

“KLLD”

“Irradiate All The Earth”

“The Hip”

“Lilibeth”

“Overture To Silence”

“OXYgen”

“Nytric”

“Victoria’s Death”

“The Age Of Great Men”

“Blind” (Korn cover)







