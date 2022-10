19 окт 2022



Новое видео -(16)-



"Scrape The Rocks", новое видео группы -(16)-, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома,Into Dust выходящего 18 ноября:



"Misfortune Teller"

"Dead Eyes"

"Ash In The Hourglass"

"The Deep"

"Scrape The Rocks"

"Null And Eternal Void"

"The Floor Wins"

"Lane Splitter"

"Never Paid Back"

"Dirt In Your Mouth"

"Dressed Up To Get Messed Up"

"Born On A Barstool"







просмотров: 163