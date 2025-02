4 фев 2025



Новая песня -(16)-



Fortress of Hate, новая песня -(16)-, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома 'Guides For The Misguided', релиз которого намечен на седьмое февраля:



"After All"

"Hat On A Bed"

"Blood Atonement Blues"

"Fortress Of Hate"

"Proudly Damned"

"Fire And Brimstone Inc"

"Desperation Angel"

"Resurrection Day"

"Give Thanks And Praises" (Bad Brains cover)

"Kick Out The Chair"

"The Tower" (Bonus Track) (Superchunk cover)







