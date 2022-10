сегодня



Новое видео THOSE DAMN CROWS



"Man On Fire", новое видео группы THOSE DAMN CROWS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Inhale/Exhale", выходящего 17 февраля на Earache Records.



Трек-лист:



"Fill The Void"

"Takedown"

"Man On Fire"

"Wake Up (Sleepwalker)"

"This Time I'm Ready"

"I Am"

"See You Again"

"Lay It All On Me"

"Find A Way"

"Waiting For Me"







