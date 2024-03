сегодня



THOSE DAMN CROWS выпустят расширенную версию альбома



THOSE DAMN CROWS сообщили о том, что пятого апреля на Earache Records состоится выпуск расширенной версии альбома Inhale/Exhale, которая будет снабжена семью бонус-треками:



"Fill The Void"

"Takedown"

"Man On Fire"

"Wake Up (Sleepwalker)"

"This Time I'm Ready"

"I Am"

"See You Again "

"Lay It All On Me"

"Find A Way"

"Waiting For Me"

"I Am" (Acoustic Version)

"Set In Stone" (Acoustic Version)

"This Time I'm Ready" (Piano Version)

"Wake Up" (Jay Ruston Mix)

"This Time I'm Ready" (Jay Ruston Mix)

"Takedown" (Jay Ruston Mix)

"Blink Of An Eye" (Live At Chepstow Castle)







