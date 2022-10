22 окт 2022



Новая песня DEPRESSED MODE



"Suffer in Darkness", новая песня DEPRESSED MODE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в ЕР "Death", релиз которого намечен на следующий год.



Трек-лист:



Suffer in Darkness

Dead & Living

Tunnel of Pain

Words of Silence 5. She’s Frozen







