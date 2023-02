сегодня



Новая песня DEPRESSED MODE



"Dead & Living", новая песня DEPRESSED MODE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек должен был стать частью ЕР "Words Of Death", который уже был записан, но из-за производственных потерь материал ЕР был уничтожен, и осталась только эта композиция.



Otto Salonen сказал: «Эта новая песня была написана сразу после выхода альбома "Decade of Silence". Она сильно отличается от предыдущих, поэтому я был немного не уверен в том, как она будет звучать, но после записи барабанов Marko Tommila я обрёл уверенность в том, что фанаты по всему миру её полюбят. В связи с поломкой оборудования это всё, что осталось от нашего EP "Words of Death". Другими словами, все остальные песни были уничтожены и выпущены не будут».







