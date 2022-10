сегодня



Успехи в чартах GOATWHORE



Новая работа GOATWHORE "Angels Hung From The Arches Of Heaven" попала в чарты на следующие позиции:



US:

#17 Billboard Current Rock Albums

#21 Billboard Independent Label Albums

#31 Billboard Current Digital Albums

#43 Billboard Current Albums

#61 Billboard Albums





Canada:

#8 Billboard Hard Music Albums

#29 Billboard Current Digital Albums

#37 Billboard Current Albums







+0 -0



просмотров: 145