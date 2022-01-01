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*ACCEPT выступили без вокалиста 18
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 10
*CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к... 8
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 8
*ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию 7
*ACCEPT выступили с новым вокалистом 6
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*ACCEPT выступили без вокалиста 18
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
[= ||| все новости группы



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Impera

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| - |

|||| сегодня

Новое видео IMPERA



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"The Empire Strikes Back (Medley)", новое видео группы IMPERA, доступно для просмотра ниже.

Johan KihlbergвЂ™s IMPERA Release New Single And Video




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