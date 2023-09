24 сен 2023



Фрагмент нового релиза IMPERA



Metalville Records сообщили о том, что новый концертный релиз проекта IMPERA, получивший название Scandinavium Alive, будет выпущен на CD/DVD 27 октября:



"Nothing Will Last"

"Lost Your Life To Rock 'N' Roll"

"That's The Way That Life Goes"

"When Souls Collide"

"All About You"

"Fear"

"In Heaven"

"Fighter"*





