Новое видео LEATHERWOLF



"Kill The Hunted", новое видео группы LEATHERWOLF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kill The Hunted", выходящего 11 ноября на Rock Of Angels.



Трек-лист:



"Hit The Dirt"

"Nobody"

"Kill The Hunted"

"Only The Wicked"

"Madhouse"

"Medusa"

"The Henchman"

"(Evil) Empires Fall"

"Road Rage"

"Lights Out Again"

"Enslaved"







