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Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной...
63
Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах
49
SIX FEET UNDER работают над убойными песнями
33
Новое видео PRIMAL FEAR
21
GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё»
19
Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания
17
JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как сл...
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ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA
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Новое видео BARONESS
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по
Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной...
63
Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах
49
SIX FEET UNDER работают над убойными песнями
33
Новое видео PRIMAL FEAR
21
GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё»
19
все новости группы
Leatherwolf
США
Heavy Metal
Power Metal
http://www.leatherwolfmetal.com/
Myspace:
http://myspace.com/leatherwolfmusic
Facebook:
https://www.facebook.com/leatherwolfmetal/
24 июл 2023
:
Новое видео LEATHERWOLF
27 окт 2022
:
Новое видео LEATHERWOLF
16 сен 2022
:
Видео с текстом от LEATHERWOLF
17 июл 2022
:
Видео с текстом от LEATHERWOLF
6 май 2018
:
Концертное видео LEATHERWOLF
7 апр 2017
:
Новое видео LEATHERWOLF
6 янв 2017
:
JOEY TAFOLLA в LEATHERWOLF
16 авг 2016
:
Профессиональное видео с выступления LEATHERWOLF
4 июн 2015
:
Музыканты LEATHERWOLF делят права на имя
1 июн 2015
:
Новый альбом LEATHERWOLF выйдет осенью
7 дек 2013
:
Концертный релиз LEATHERWOLF выйдет в декабре
11 июн 2013
:
Paul Carman вновь будет выступать с LEATHERWOLF
5 мар 2013
:
LEATHERWOLF планируют выпуск концертного альбома
24 янв 2012
:
LEATHERWOLF снимут концерт в Калифорнии для DVD
21 июл 2010
:
Превью с нового DVD LEATHERWOLF
30 мар 2006
:
Сэмплы с нового альбома LEATHERWOLF
24 июл 2023
Новое видео LEATHERWOLF
"Thunder (MMXXII)", новое видео группы LEATHERWOLF, доступно для просмотра ниже.
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет