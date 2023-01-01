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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
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*JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как сл... 12
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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
[= ||| все новости группы



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Leatherwolf

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24 июл 2023 : 		 Новое видео LEATHERWOLF

27 окт 2022 : 		 Новое видео LEATHERWOLF

16 сен 2022 : 		 Видео с текстом от LEATHERWOLF

17 июл 2022 : 		 Видео с текстом от LEATHERWOLF

6 май 2018 : 		 Концертное видео LEATHERWOLF

7 апр 2017 : 		 Новое видео LEATHERWOLF

6 янв 2017 : 		 JOEY TAFOLLA в LEATHERWOLF

16 авг 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления LEATHERWOLF

4 июн 2015 : 		 Музыканты LEATHERWOLF делят права на имя

1 июн 2015 : 		 Новый альбом LEATHERWOLF выйдет осенью

7 дек 2013 : 		 Концертный релиз LEATHERWOLF выйдет в декабре

11 июн 2013 : 		 Paul Carman вновь будет выступать с LEATHERWOLF

5 мар 2013 : 		 LEATHERWOLF планируют выпуск концертного альбома

24 янв 2012 : 		 LEATHERWOLF снимут концерт в Калифорнии для DVD

21 июл 2010 : 		 Превью с нового DVD LEATHERWOLF

30 мар 2006 : 		 Сэмплы с нового альбома LEATHERWOLF
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|||| 24 июл 2023

Новое видео LEATHERWOLF



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"Thunder (MMXXII)", новое видео группы LEATHERWOLF, доступно для просмотра ниже.

Exclusive: LEATHERWOLF Premieres вЂњThunder (MMXXII)вЂќ Video




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