сегодня



Новая песня SOULDRAINER



"Council Of Five", новая песня SOULDRAINER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Departure”, выход которого намечен на 25 ноября на Black Lion Records.



Трек-лист:



Council Of Five

Where Angels Come To Die

Weaver Of Mortal Dreams

Paint The World In Lies

Rats Of The International Race

Departure

I Abort You

One Last Shot

End Of The World







+1 -0



( 1 ) просмотров: 248