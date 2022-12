сегодня



Новое видео SOULDRAINER



Departure, новое видео SOULDRAINER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Departure”, выход которого состоялся 25 ноября на Black Lion Records.



Трек-лист:



Council Of Five

Where Angels Come To Die

Weaver Of Mortal Dreams

Paint The World In Lies

Rats Of The International Race

Departure

I Abort You

One Last Shot

End Of The World http://www.souldrainer.com







