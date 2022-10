сегодня



Новая песня SCATTERED STORM



"In This Dying Sun", новая песня группы SCATTERED STORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "In This Dying Sun", выход которого запланирован на 11 ноября.



Трек-лист:



“Bloody Love”

“The Process”

“Hollow”

“In This Dying Sun”

“Seen”







