Новое видео SCATTERED STORM



"Seen", новое видео группы SCATTERED STORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In This Dying Sun", выходящего 11 ноября на Blood Blast Distribution (Nuclear Blast and Believe Digital).



Трек-лист:



“Bloody Love”

“The Process”

“Hollow”

“In This Dying Sun”

“Seen”







