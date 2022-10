все новости группы







28 окт 2022



Новое видео VHS



"Murder Witnessed Through Hallucinogens", новое видео группы VHS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Deep Gashes And Long Lashes, выходящего 31 октября:



“I Want Your Eyeball” (feat. Ricki)

“Deep Gashes And Long Lashes”

“Flithy, Slimy, Pervert” (feat. Alessio)

“Solange”

“Quack, Quack” (feat. Fiore)

“Six Women For The Murderer”

“Deep Red”

“Witch…”

“Murder Witnessed Through Hallucinogens” (feat. Il Becchino)







