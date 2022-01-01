Новая песня VHS

“Solange”, новая песня группы VHS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Deep Gashes And Long Lashes", выход которого запланирован на 31 октября.
Трек-лист:
“I Want Your Eyeball” (feat. Ricki)
“Deep Gashes And Long Lashes”
“Flithy, Slimy, Pervert” (feat. Alessio)
“Solange”
“Quack, Quack” (feat. Fiore)
“Six Women For The Murderer”
“Deep Red”
“Witch…”
“Murder Witnessed Through Hallucinogens” (feat. Il Becchino)
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