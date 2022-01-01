Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 15
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 12
*Видео с текстом от SODOM 10
*Новое видео NEVENA 10
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*Умер вокалист PILEDRIVER 9
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Шокирует, что моя эпоха в JUD... 8
*GENE SIMMONS: «У меня нет друзей» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 15
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 12
*Видео с текстом от SODOM 10
[= ||| все новости группы



*

VHS

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-



29 сен 2022 : 		 Новая песня VHS
| - |

|||| сегодня

Новая песня VHS



zoom
“Solange”, новая песня группы VHS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Deep Gashes And Long Lashes", выход которого запланирован на 31 октября.

Трек-лист:

“I Want Your Eyeball” (feat. Ricki)
“Deep Gashes And Long Lashes”
“Flithy, Slimy, Pervert” (feat. Alessio)
“Solange”
“Quack, Quack” (feat. Fiore)
“Six Women For The Murderer”
“Deep Red”
“Witch…”
“Murder Witnessed Through Hallucinogens” (feat. Il Becchino)

VHS To Release Deep Gashes And Long Lashes On Halloween; Track Streaming




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 142

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом