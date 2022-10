сегодня



Новое видео SCREAMER



"Hellfire", новое видео группы SCREAMER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kingmaker", выход которого запланирован на 13 января.



Трек-лист:



"Kingmaker"

"Rise Above"

"The Traveler"

"Hellfire"

"Chasing The Rainbow"

"Ashes And Fire"

"Burn It Down"

"Fall Of A Common Man"

"Sounds Of The Night"

"Renegade"







