Демонстрационное видео от SCREAMER



SCREAMER опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Kingmaker", она будет включена в альбом "Kingmaker", выходящий тринадцатого января на SPV/Steamhammer.



Трек-лист:



"Kingmaker"

"Rise Above"

"The Traveler"

"Hellfire"

"Chasing The Rainbow"

"Ashes And Fire"

"Burn It Down"

"Fall Of A Common Man"

"Sounds Of The Night"

"Renegade"







