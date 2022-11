сегодня



Видео с текстом от Autumn's Grief



Autumn's Grief опубликовали официальное видео с текстом к композиции Dead by the Dawn. которая взята из нового альбома Dead By The Dawn, выходящего девятого декабря. https://autumnsgrief.bandcamp.com/







