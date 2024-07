сегодня



Новая песня AUTUMN'S GRIEF



"The Absolution", новая песня AUTUMN'S GRIEF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Dead Among The Living', релиз которого намечен на 25 октября на Inverse Records:



"The Absolution"

"Dead Among The Living"

"Perfectly Flawed"

"Pushing Up The Daisies"

"The Inquisition"

"Aberration of Light"

"The Skyclad Spell"

"A Light In a Void"

"The Failure"

"Alone"







