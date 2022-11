сегодня



Новое видео FRETERNIA



"Dark And The Light", новое видео FRETERNIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Final Stand", выход которого запланирован на 18 ноября на CD, в цифровом варианте и на голубом виниле тиражом в 300 копий.



Трек-лист:



"Dark And The Light"

"Elvenstar"

"Endless Fight"

"Shapeshifter"

"Flame Eternal"

"Hate Eater"

"The Tower"

"Guardians Of Time"

"Friends In Enemy Land 2022"

"The Final Stand"







