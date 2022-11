23 ноя 2022



Видео с текстом от FRETERNIA



"Elvenstar", новая песня группы FRETERNIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Final Stand", выход которого состоялся 18 ноября на CD, в цифровом варианте и на голубом виниле тиражом в 300 копий.



Трек-лист:



"Dark And The Light"

"Elvenstar"

"Endless Fight"

"Shapeshifter"

"Flame Eternal"

"Hate Eater"

"The Tower"

"Guardians Of Time"

"Friends In Enemy Land 2022"

"The Final Stand"







