Новое видео BAD LUCK FRIDAY



"Banshee", новое видео группы BAD LUCK FRIDAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bad Luck Friday," выпущенного второго сентября на Wilde Fire Records.



Трек-лист:



"Bad Luck Friday"

"666 At The Crossroads"

"Banshee"

"Dust & Bones"

"Jealous Woman"

"Take The Best Of Me"

"Mistress"

"Low Down Dirty"

"Bonnie To My Clyde"

"Rebel With A Cause"







