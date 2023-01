сегодня



Новое видео BAD LUCK FRIDAY



"Rebel With A Cause", новое видео группы BAD LUCK FRIDAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bad Luck Friday," выпущенного второго сентября на Wilde Fire Records.



Трек-лист:



"Bad Luck Friday"

"666 At The Crossroads"

"Banshee"

"Dust & Bones"

"Jealous Woman"

"Take The Best Of Me"

"Mistress"

"Low Down Dirty"

"Bonnie To My Clyde"

"Rebel With A Cause" https://www.badluckfriday.com







