Концертное видео SERENITY



"Legacy Of The Tudors" feat. Clémentine Delauney, новое концертное видео группы SERENITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного релиза "Memoria", выходящего в следующих вариантах:



- BD/DVD Digipak (Upright Format) incl. 1xDVD, 1x BluRay, 2x CD

- Digital Version



Трек-лист:



"In Memoriam"

"United"

"Changing Times"

"Set The World On Fire"

"Broken Dreams"

"Changing Fate"

"Journey's End"

"Velatum"

"Souls And Sins"

"Coldness Kills"

"Fairytales"

"Legacy Of Tudors"

"Spirit In The Flesh"

"Engraved Within"

"In The Name Of Scotland"

"Lionheart"







просмотров: 169