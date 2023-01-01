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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
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Serenity

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28 сен 2023 : 		 Новое видео SERENITY

24 авг 2023 : 		 Roy Khan в новой песне SERENITY

29 июн 2023 : 		 Новое видео SERENITY

5 янв 2023 : 		 Концертное видео SERENITY

10 дек 2022 : 		 Концертное видео SERENITY

16 ноя 2022 : 		 Концертное видео SERENITY

5 апр 2022 : 		 Новое видео SERENITY

17 янв 2020 : 		 Новое видео SERENITY

13 дек 2019 : 		 Новое видео SERENITY

29 ноя 2019 : 		 Новое видео SERENITY

16 фев 2018 : 		 Видео с текстом от SERENITY

25 окт 2017 : 		 Семплы новых песен SERENITY

19 окт 2017 : 		 Новое видео SERENITY

29 сен 2017 : 		 Новое видео SERENITY

22 сен 2017 : 		 Новая песня SERENITY

22 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SERENITY

15 апр 2016 : 		 Новое видео SERENITY

29 янв 2016 : 		 Новое видео SERENITY

22 янв 2016 : 		 Семплы новых песен SERENITY

14 янв 2016 : 		 Новое видео SERENITY

10 дек 2015 : 		 Видео с текстом от SERENITY

30 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SERENITY

9 дек 2013 : 		 Новая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS остаётся в SERENITY

28 мар 2013 : 		 Новое видео SERENITY

7 мар 2013 : 		 Тизер нового альбома SERENITY

22 янв 2013 : 		 Новая вокалистка SERENITY
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Новое видео SERENITY



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Nemesis AD, новое видео SERENITY, доступно для ниже. Этот трек взят из нового альбома Nemesis AD, выход которого намечен на 27 октября.




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