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Node

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|||| 20 ноя 2022

NODE покидает вокалист



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Вокалист группы NODE Sid объявил об уходе из коллектива.

Gary D’Eramo: «С огромной грустью мы вынуждены расстаться после 10 замечательных лет работы с нашим Sid'ом из-за того, что у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем, которые заставят его отказаться от деятельности в NODE. Надеясь на улучшение, мы хотели подождать его несколько месяцев, отложив наш поход в студию для записи нового альбома, который должен был состояться в декабре.

К сожалению, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья, Sid'y придётся прекратить петь на неопределённый срок.

Мы приняли это решение очень неохотно, потому что в своё время Sid вложил всего себя в этот проект, и, зная его огромную страсть, мы считаем, что он не заслуживает такого расставания... Но на первом месте стоит его здоровье, потому что мы все его очень любим и желаем ему всего самого наилучшего в жизни, а также скорейшего выздоровления.

По взаимному согласию мы решили начать работу над вокалом нового альбома заново с другим человеком, личность которого мы раскроем позже».

Pietro Battanta: «Те, кто знаком с Sid'ом, знают, какой он стойкий человек, и что он уже сталкивался с рядом трудностей, которые никогда не мешали ему, даже когда это означало выход на сцену и хэдбенгинг с нами на костылях.

К сожалению, на этот раз проблема не позволяет ему "дёргать за ниточки", как он делал это в прошлом, и хотя он уже работал над многими песнями нашего следующего альбома, он поддержал нас в трудном решении продолжить работу с новым вокалистом.

Я хотел бы поблагодарить его не только за это, но и за то спокойствие и неизменное терпение, с которым он справлялся с самыми разными проблемами на протяжении последних 10 лет... Но нам также было очень весело вместе, и мы будем продолжать это делать, потому что он всегда будет частью семьи NODE».

Sid: «Я могу лишь с сожалением сказать, что благодарю NODE за эти 10 замечательных лет живых выступлений, но больше всего я хотел бы поблагодарить их за дружбу и за то, какие они люди... Я сильно вырос и многому научился вместе с ними, я люблю вас, Node, спасибо!

...Продолжайте в том же духе и разрушайте всё!»



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