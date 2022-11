сегодня



Новое видео HARTLIGHT



"Be Blessed", новое видео HARTLIGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "From Midland and Beyond", выход которого намечен на 16 декабря Wormholedeath. В оригинале эта композиция входила в саундтрек аниме Berserk.











+0 -0



просмотров: 156